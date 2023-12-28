على نغم “الكمان”.. الطبيعة تعانق الإنسان بـ”العلا”

تجارب وفعاليات متنوعة، تلك المقدمة خلال جولة خيبر التراثية التي تنظمها لحظات العلا، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بجولة مميزة برفقة راوٍ لاستكشاف واحة خيبر التراثية من خلال 6 مواقع تاريخية من بينها مطل الروان، الذي يتميز بإطلالات الساحرة على العيون والواحات الطبيعية، وحصن النزار التاريخي، ويوجد به معرض ومركز للزوار يبدأون من خلاله جولة تتراوح ما بين 1 ساعة إلى 3 ساعات.
تلك الجولة تتضمن أيضا تجربة “صوت الواحة”، التي تقام في عطلة نهاية الأسبوع، والتي صممت بنمط مميز يتناغم مع أصوات الطبيعة والإنسان، التي تضفي على الزائر الشعور بالهدوء والسكون، والراحة النفسية مع أصوات العصافير والمياه والأشجار، وأصوات المزارعين والألعاب والعادات الشعبية، والآلات الموسيقية المختلفة، حيث تميزت الواحات منذ آلاف السنين بتربتها الخصبة، وظلالها الوارفة وبيئتها المعطاءة، وعيونها المتدفقة، وحصونها المنيعة، ودورها الحيوي والمجتمعي والاقتصادي في حياة أهل خيبر.
وتشمل الفعاليات أيضًا، جولة هليكوبتر لمشاهدة الآثار المذهلة واستكشاف المصائد الحجرية الغامضة والهياكل الحجرية المعروفة بـ”المستطيلات”، التي تعود لعصور ما قبل التاريخ، بالإضافة لجولة هليكوبتر فوق التضاريس البركانية وأبرزها فوهة بركان الرأس الأبيض، وجبل القدر البركاني، الذي يعد أحد أجمل المعالم الجيولوجية العالمية، وتشكّلت المعالم البركانية العجيبة من تدفقات الحِمم البركانية التي نحتت تضاريس المنطقة، وكشفت أسرار العصور من باطن الأرض. وفق “أخبار 24”.
وفي الطريق الذي يربط خيبر بالعلا يوجد المخيم البدوي، حيث يمكن للزوار استخدام بطاقة جولة خيبر التراثية لزيارة المخيّم البدوي، والاستمتاع بتجربةٍ ثقافيةٍ ترفيهيةٍ تعرّفهم بتفاصيل الحياة اليومية التي عاشها أهل البادية في الماضي، مع ضيافة عربية أصيلة تتضمن القهوة والتمر.
ويمكن للزوار الاستمتاع بفعاليات خيبر المتنوعة ومن ضمنها الجولة التراثية من خلال حجز التذاكر التي يتم عرضها عبر الموقع الإلكتروني.