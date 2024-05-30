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30/05/2024   8:09 ص

فوز سعودي بجائزة هواوي العالمية للتقنية

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فاز فريق من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالجائزة الثالثة في مسارات الشبكات من بين 160 فريقًا عالمياً، وذلك خلال نهائيات مسابقة “هواوي” للاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024.

وحقق الفريق الذي يضم الطالبة لين بنت سعود آل تويم، ووليد الكثري من كلية علوم الحاسب والمعلومات بالجامعة، الفوز بهذه الجائزة العالمية من بين أكثر من 470 متسابقًا من 49 دولة على مستوى العالم خلال النهائيات المقامة في شينزن الصينية.

وباركت الكلية التقنية بجدة للطالبة لين، والطالب وليد، وللفريق السعودي المشارك في المسابقة؛ حصولهم على المركز الثالث على مستوى العالم.

وتعمل “هواوي” من خلال المسابقة، على تجهيز دول المنطقة وتمكينها من تنفيذ أهداف رؤاها الوطنية الخاصة بمسيرة التحوّل الرقمي، من خلال الجمع بين برنامجها العالمي للمسؤولية الاجتماعية، وبين رؤيتها المتمثلة في تأسيس نظام إيكولوجي شامل لتقنية المعلومات والاتصالات. وفق “أخبار 24”.

فوز سعودي بجائزة هواوي العالمية للتقنية

مال وأعمال
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