ميزات واتساب بـ “2023”

أعاد تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري خلال عام 2023، تعريف الاتصالات الحديثة من خلال التطورات والتحسينات التي جعلت من التطبيق منصةً شاملةً يمكن الاعتماد عليها في التواصل بطرق وأدوات مبتكرة شديدة الخصوصية.
واستعرض موقع “wabetainfo” التقني المتخصص في كل ما هو جديد بشأن التطبيق، عاماً كاملاً من الميزات التي أضيفت إلى واتساب، وذلك عبر قائمة بأبرز الأدوات والميزات الحصرية والمحسنة.
وبدأ واتساب عام 2023 بإطلاق ميزة الوصول إلى الخدمة من خلال خادم وكيل، تلتها ميزة مشاركة الملاحظات الصوتية عبر تحديثات الحالة، ثم تطبيق Catalyst التكاملي لنظام التشغيل Mac، ووضع صورة داخل صورة لمكالمات الفيديو بأجهزة iOS، إلى جانب ميزة Split View لشاشات أندرويد.
كما قدّم التطبيق أيقونات الملفات الشخصية ضمن الدردشات الجماعية، وميزات أمنية عديدة مثل ميزة حماية الحساب، والتحقق من الجهاز، ورموز الأمان التلقائية، إلى جانب ميزة مشاركة محتوى الشاشة أثناء مكالمات الفيديو، وميزة إضافة حساب آخر لهواتف أندرويد، وميزة الوضع المصاحب لأجهزة iOS.
كما أعلن عن ميزة تسمح لمستخدمي الهواتف وإصدار الويب بإنشاء “اسم المستخدم”، وأصدر ميزة اقتراح الملصقات للمجموعات وفقاً للمدخلات النصية، ومنع ظهور أرقام الهواتف للآخرين بالمجتمعات، وفتح محادثة برقم هاتف غير معروف، ومشاركة رسائل الفيديو القصيرة (60 ثانية) في الوقت الفعلي.
وأطلق أيضاً خلال عام 2023 ميزة الصور الرمزية والملصقات المتحركة، وميزة إنشاء ملصقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو ذات الجودة الأصلية كمستندات، كما أتاح ميزتي قفل الدردشة والرمز السري للمحادثات المقفلة، بخلاف تطبيق أغلب هذه الميزات على القنوات والمجتمعات والمجموعات والحالات.
وفق “أخبار 24”.