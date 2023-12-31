“48 ألف طن” صادرات بحرية بـ2022

ارتفعت الصادرات من المنتجات البحرية خلال العام الماضي بنسبة 35.4 % حيث بلغت قرابة 48 ألف طن مقارنة بعام 2021 ، فيما بلغ إجمالي الواردات قرابة 267 ألف طن لنفس العام بارتفاع 12.9 % عن 2021.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن كمية المعاد تصديره بلغ 7 آلاف طن، فيما بلغت قيمة القروض التنموية الممنوحة للصيد البحري 3,6 مليون ريال، بإجمالي عدد 29 قرضا طويل الأجل لقوارب ومعدات صيد الأسماك، في حين بلغ إجمالي المصيد من المصائد البحرية في المملكة 64,2 ألف طن متري خلال العام الماضي، وذلك بارتفاع قدره 1.4 % من إجمالي المصيد عن عام 2021 م، حيث بلغت نسبة المصيد من الخليج العربي 62.9 %، ومن البحر الأحمر ما نسبته 37.1 %.
وأكدت أن المصيد التقليدي استحوذ على 90.6 % من إجمالي المصيد بالمملكة، وجاءت المنطقة الشرقية في المركز الأول في كمية الصيد من المصائد التقليدية حيث بلغت 40,4 ألف طن متري، بينما جاءت منطقة جازان في المركز الثاني بكمية بلغت 8,1 ألف طنا متري من المصيد التقليدي على مستوى المملكة.
وأضافت أن الجمبري شكل النسبة الأعلى من إجمالي المصيد من المصائد البحرية في سواحل المملكة بنسبة بلغت 18.3 %، وبكمية بلغت 11,7 ألف طن متري، يليه سمك الشعور بنسبة 10.3 % وبكمية بلغت أكثر من 6 آلاف طنا متري، كما شكل المصيد من أسماك البياض الشدبة بنسبة 9% من إجمالي المصيد في سواحل المملكة، وبكمية بلغت 5,809 أطنان مترية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن عدد القوى العاملة في الصيد البحري بلغ أكثر من 30 ألف عامل خلال العام الماضي، حيث شكلت نسبة الصيادين منهم 29.1 %، بينما شكل عمال الصيد 70.9 % من إجمالي القوى العاملة، كما بلغت نسبة السعوديين من عمال الصيد 17.7 %، فيما شكل غير السعوديين نسبة 82.3%، فيما بلغ عدد مراكب صيد الأسماك في المملكة 10,7 ألف مركب، وقد استحوذت المراكب التقليدية على النسبة الأعلى من مراكب الصيد بما يقارب 98.5% من إجمالي المراكب، كما شكلت مراكب ساحل البحر الأحمر ما نسبته 80.1 % من إجمالي المراكب في سواحل المملكة.