سمو محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية بمنطقة الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٠٦/٢٠هـ مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض فواز بن سعيد المالكي يرافقه عدد من قيادات الفروع .
واطّلع سموه على البرامج والمبادرات التي تقدمها الوزارة في إطار تمكين جميع فئات المجتمع للارتقاء بسوق العمل وتنمية الموارد البشرية والاجتماعية.
ونوه سمو محافظ الخرج بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من دعم واهتمام لقطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.