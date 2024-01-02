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جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية بمنطقة الرياض
02/01/2024   4:30 م

سمو محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية بمنطقة الرياض

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٠٦/٢٠هـ مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض فواز بن سعيد المالكي يرافقه عدد من قيادات الفروع .

واطّلع سموه على البرامج والمبادرات التي تقدمها الوزارة في إطار تمكين جميع فئات المجتمع للارتقاء بسوق العمل وتنمية الموارد البشرية والاجتماعية.

ونوه سمو محافظ الخرج بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من دعم واهتمام لقطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

سمو محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية بمنطقة الرياض

جديد الخرج
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