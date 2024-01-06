طلاب “أمريكيون” يتعرّفون على رحلة “التحوُّل” السعودية

سلَّط وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم الضوء على رحلة التحول الاقتصادي للمملكة وفق رؤية السعودية 2030، ودعمها لبرامج الكفاءات الوطنية، وتطويرها بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
وجاء حديث الوزير خلال استقباله طلاباً من كلية “وارتون” لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا الأمريكية خلال زيارتهم إلى المملكة، وذلك ضمن برنامج “رحلة السعودية”.
وتطرق وزير الاقتصاد والتخطيط خلال حواره مع الطلاب إلى الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة إضافة إلى التقدم النوعي الذي أحرزته في جذب المهارات والخبرات العالمية. وفق “أخبار 24”.