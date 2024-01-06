“إكسبو البستنة” يحتفي باليوم السعودي

احتفى معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، بـ “اليوم السعودي” في منطقة الـ “إكسبو هاوس”، بتقديم عروض فلكلورية وتراثية وتاريخية جسّدت التراث السعودي، بمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان وعدد من السفراء والمسؤولين والدبلوماسيين.
وأوضح نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن مشاركة المملكة في “إكسبو الدوحة 2023م للبستنة”، هو تأكيد على ريادة المملكة في جميع المجالات، نحو رحلتها في تحقيق الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
ونوّه بالمنجزات التي تتحقق أثناء مسيرة رؤية 2030، وفي مقدمتها رحلة المزارع، حيث تم تسهيل العديد من الإجراءات للمزارعين، أصبح بإمكانهم الحصول على الإرشاد عبر الجوال، إلى جانب تسهيلات صندوق التنمية الزراعية من خلال القروض والتسهيلات طويلة الأجل للمشاريع الإستراتيجية بقيمة 50 مليار ريال.
وأشار المشيطي، إلى استمرار الرحلة نحو الاستدامة، تعزيزاً لدور المملكة الريادي في مجال الطاقة، من خلال إطلاق مبادرات محلية ودولية تعتمد على الطاقة النظيفة، وتسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة المسطحات الخضراء والإدارة المستدامة للنفايات، لافتاً إلى أن نسبة المحميات في المملكة قبل انطلاق الرؤية لا تتجاوز 4%، ووصلت اليوم إلى 16%، متجاوزة مستهدف الرؤية بالوصول إلى 15% في عام 2030.
وأضاف أن المملكة أنشأت بالتعاون مع مجموعة العشرين في عام 2020 منصة لمناقشة قضايا المياه الدولية، واستمر عملها بشكل دوري ضمن اجتماعات مجموعة العشرين، كما تم الإعلان عن تأسيس منظمة عالمية للمياه في الرياض، لتحفيز ابتكار الحلول التقنية لمواجهة تحديات المياه، والإسهام في وضع قضايا المياه على رأس جداول الأعمال الدولية.
ولفت نائب وزير البيئة والمياه والزراعة إلى أن الصندوق السعودي للتنمية قدم تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لعدد من الدول في 4 قارات حول العالم.
وأوضح أن المملكة حققت المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة لعام 2022م، إذ تم تقديم المملكة للعالم كنموذج رائد في سد الفجوة الرقمية، خصوصاً مع نجاح البنية التحتية الرقمية في تغطية 99% من مجموع السكان، وكذلك المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية بين دول “العشرين” وفق المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، والمركز الثاني على دول المجموعة، والرابع عالمياً في جاهزية التنظيمات الرقمية.
ونوه بالمشاركة الفاعلة للمرأة السعودية، إذ تجاوزت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل نسبة 30% المستهدفة ضمن رؤية 2030، مؤكداً أن هذه الإنجازات تعكس التزام المملكة بتمكين المرأة وفق مستهدفات الرؤية.
من جانبه، أوضح المشرف العام على مشاركة المملكة في المعرض صالح بن عبدالمحسن بن دخيّل، أن مشاركة المملكة في هذا الحدث العالمي، تقدم رؤية مستدامة تستند إلى التطوير الشامل وتحقيق التوازن بين البيئة والزراعة والمياه، كما تأتي استناداً إلى الالتزام بتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تتوافق مع شعار المعرض “صحراء خضراء.. بيئة أفضل”؛ للإسهام في استكشاف واعتماد حلول مبتكرة لمكافحة التصحّر”.
وأضاف أن الجناح لفت أنظار الزوار من مختلف أنحاء العالم، بما يحتويه من تنوعٍ مُبهر يعكس ثراء طبيعتها وتضاريسها المتعددة، حيث شهد تفاعل أكثر من 400 ألف زائر منذ الانطلاق حتى اليوم، مشيراً إلى أن الجناح قدم تجربة رقمية مبتكرة لمشاريع الاستدامة الزراعية والبيئية، وأفضل الممارسات والابتكارات، واستعرض مشاريع ومبادرات سعودية ناجحة بلغ عددها أكثر من 80 مبادرة، تتمحور حول الأهداف الرئيسية للمعرض. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن القيادة الرشيدة، وضعت رؤية طموحة للارتقاء بجودة الحياة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إذ تُكرّس المملكة جهودها للوصول إلى مستقبل أخضر مستدام، من خلال تحوُّل “رؤية 2030” الطموحة إلى واقعٍ ملموس.