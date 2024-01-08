ماذا يحتاج “الهلال” في ميركاتو الشتاء؟

أبرم نادي الهلال العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولعل أبرزها البرازيليان نيمار ومالكوم والصربي ألكسندر ميتروفيتش ومواطنه سافيتش، بالإضافة للحارس المغربي ياسين بونو والمدافع السنغالي كالديو كوليبالي.
وبعد تعاقد الهلال مع هؤلاء النجوم، واصل الهلال مشواره في الحفاظ على لقب الدوري السعودي؛ حيث يحتل الصدارة حتى الآن برصيد 53 نقطة بعد انقضاء 19 جولة، متفوقًا بفارق 7 نقاط على غريمه النصر.
ومع بداية فترة الانتقالات الشتوية التي انطلقت في الأول من يناير الجاري فتحت إدارة نادي الهلال، ملف تدعيم صفوف الفريق بصفقة أجنبية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويخطط الهلال بقيادة مدربه جورجي جيسوس لضمّ صفقة أجنبية جديدة لتكون بديلاً للنجم البرازيلي الدولي المصاب نيمار جونيور، الذي انتهى موسمه بعد إصابته في الرباط الصليبي للركبة.
ويقضي حالياً نيمار فترة علاج واستشفاء طويلة جراء إصابته بالرباط الصليبي لركبته اليسرى في منتصف أكتوبر الماضي في أثناء مشاركته دولياً مع منتخب بلاده ضد الأوروغواي خلال مباراة دولية ضمن تصفيات مونديال كأس العالم في أكتوبر الماضي.
ورغم غياب نميار عن صفوف الهلال بسبب الإصابة، إلا أن الفريق يقدم مردوداً قوياً من الناحية الهجومية بوصول عدد أهداف الفريق لـ 59 هدفاً في 19 مباراة، بمعدل 3.1 هدف في المباراة الواحدة.
المهاجم الثاني
ويبحث مدرب الهلال جيسوس عن بديل لنيمار، ويراقب بالفعل العديد من الأسماء للتعاقد مع أي منهم خلال فترة الانتقالات الشتوية، ومن أبرز تلك الأسماء لاعب ليفربول، النجم المصري محمد صلاح.
ويواجه ملف بديل نيمار في الهلال أزمة، كون النادي يبحث أيضاً عن بديل أجنبي قوي في مركز الظهير الأيسر ليكون بديلاً لياسر الشهراني.
وفي حال قيام إدارة الهلال بضم بديل أجنبي للشهراني، سيؤدي ذلك لوجود صعوبة في تعويض النجم البرازيلي نيمار بلاعب محترف، وسيتجه لآخر محلي، والعكس صحيح.
الظهير الأيسر
من ضمن الملفات التي تؤرق المدير الفني للهلال جيسوس، البحث عن لاعب بديل لياسر الشهراني الذي يعاني من كثرة الإصابات خلال الفترة الماضية.
ويخطط نادي الهلال للتعاقد مع ظهير أيسر سواء كان محلياً أو أجنبياً لسد ثغرة ياسر الشهراني على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث تسببت غيابات اللاعب المتكررة بسبب الإصابة في إشراك المدرب جيسوس لاعبين في غير مراكزهم مثل محمد البريك، وهو ظهير أيمن في الأساس، وناصر الدوسري وسط أيسر. وفقاً لـ”سبورت 24″.
وخاص الشهراني 22 مباراة مع الهلال في كل البطولات منذ بداية الموسم، ولم يغب سوى عن 5 مباريات اضطرارياً للإصابة، إضافة إلى مباراة أخرى لإراحته.
ويدرس الهلال العديد من الأسماء للمفاضلة بينهم وعلى رأسهم لاعب أستون فيلا لوكاس ديني من أستون فيلا، ولاعب ميلان ثيو هيرنانديز.