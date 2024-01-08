سمو محافظ الخرج يستقبل الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز وكأس العلا للصقور

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٥/٠٦/٢٦هـ عدداً من الصقارين من أبناء المحافظة الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز في النسخة السادسة بمركز ملهم وكأس العلا للصقور بمحافظة العلا ، الذي نظمه نادي الصقور السعودي .
وتمكن الصقار غانم بن مدعث الدوسري والصقار ماجد بن معجب الدوسري والصقار فهد بن محمد الدوسري والصقار سالم بن مدعث الدوسري والصقار محمد بن معجب الدوسري من تحقيق عدد من المركز الأولى في الفئات ( المزاين ، قرموش بيور فرخ ، شاهين فرخ ، تبع جير قرناس ، جير بيور فرخ ، جير شاهين ، حر فرخ ، جير بيور قرناس ) .
ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة لمسابقات الصقور واهتمام ومتابعة سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي وتشجيعه للمتميزين.
مهنئاً الفائزين ومتمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح .