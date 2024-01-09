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جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يشارك الأهالي فعاليات شتاء اليمامة بالمحافظة
09/01/2024   11:51 م

سمو محافظ الخرج يشارك الأهالي فعاليات شتاء اليمامة بالمحافظة

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زار صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٦/٢٧هـ فعاليات شتاء اليمامة والمقامة في مقر المركز الحضاري والاجتماعي باليمامة ،وقد كان في استقباله رئيس مركز اليمامة المكلف فراج بن ضيدان ابو ثنين .

واطلع سموه على الفعاليات والبرامج التي تقدم لزوار ،كما تخللت زيارة سموّه لفعاليات شتاء اليمامة الوقوف ومشاركة الأهالي في أربع مواقع ( شتوية جمعية التنمية الأهلية ، شتوية المزرعة ، شتوية مزرعة وثانه الفراولة، شتوية القرية التراثية ) والتي تمتد لمدة خمسة أيام.

وتهدف الفعاليات إلى توفير تجربة ترفيهية وممتعة للأهالي والزوار من خلال الأنشطة والعروض الشعبية المختلفه والثقافية والترفيهية.

سمو محافظ الخرج يشارك الأهالي فعاليات شتاء اليمامة بالمحافظة

جديد الخرج
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