سمو محافظ الخرج يشارك الأهالي فعاليات شتاء اليمامة بالمحافظة

زار صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٦/٢٧هـ فعاليات شتاء اليمامة والمقامة في مقر المركز الحضاري والاجتماعي باليمامة ،وقد كان في استقباله رئيس مركز اليمامة المكلف فراج بن ضيدان ابو ثنين .
واطلع سموه على الفعاليات والبرامج التي تقدم لزوار ،كما تخللت زيارة سموّه لفعاليات شتاء اليمامة الوقوف ومشاركة الأهالي في أربع مواقع ( شتوية جمعية التنمية الأهلية ، شتوية المزرعة ، شتوية مزرعة وثانه الفراولة، شتوية القرية التراثية ) والتي تمتد لمدة خمسة أيام.
وتهدف الفعاليات إلى توفير تجربة ترفيهية وممتعة للأهالي والزوار من خلال الأنشطة والعروض الشعبية المختلفه والثقافية والترفيهية.