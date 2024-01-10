“800 مليون” استثمارات لـ”جودة الحياة” بـ 2023

عقد برنامج جودة الحياة في 2023م بقطاعاته المختلفة، 20 اتفاقية وشراكة استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مختلف مجالات جودة الحياة.
وشملت هذه الشراكات عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بتكلفة 800 مليون ريال مع الجهات الحكومية، منها هيئة حقوق الإنسان، وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، إضافة إلى الاتفاقية الموقعة مع أمانة المنطقة الشرقية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير قطاع السياحة، حيث نتج عن هذه الاتفاقيات تسويق وتنفيذ عددٍ من الفرص الاستثمارية في مشاريع متنوعة، وإنشاء وجهات عقارية منها (مشروع جزيرة المرجان، ومشروع استكمال مركز الملك عبدالله الحضاري بالدمام)، كما تضمنت إطلاق الصندوق العقاري الخاص بحديقة الملك سلمان بالتعاون مع السعودي الفرنسي كابيتال، وتوفير عددٍ من الدراسات والبحوث والدورات التدريبية، وورش العمل التي تخدم جودة الحياة.
واستطاع البرنامج عبر المنصة الوطنية للهوايات “هاوي” توفير أكثر من 650 مساحة مجانية أو بأسعار رمزية وتوفير مساحات مؤقتة في الفعاليات ذات العلاقة بجودة الحياة، وتأسيس أندية هواة وتمكينهم من خلال جذب الرعاة في مختلف مناطق المملكة ومنها الاتفاقية الموقعة مع هيئة تطوير المدينة المنورة؛ بهدف تحفيز حيوية المجتمع، وتوفير خيارات أكثر تعزز أنماط الحياة الإيجابية، كما تضمنت اتفاقيات القطاع الخاص ومنها الشراكة مع شركة العثيم للاستثمار وضع آلية للاستفادة من المساحات التي توفرها في مشاريعها للأنشطة الثقافية والفنية والتراثية، إلى جانب دراسة إمكانية التعاون في دعم الهواة وأنديتهم، للإسهام في رفع جودة الحياة من خلال تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبيه احتياجات السكان. وفق “أخبار 24”.
وفي القطاع غير الربحي عمل البرنامج على مبادرة تأهيل وعلاج الأيتام من الإدمان تحقيقاً لهدف؛ “تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات” أحد أهداف رؤية المملكة 2030، لتقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة للأيتام من مستفيدي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء”، بشراكة بين البرنامج وكل من مؤسسة “إخاء” ومركز بوابات الصحة للتأهيل وأوقاف الشاكرين.
كما يستهدف البرنامج رفع الوعي بالهوايات وأهميتها من خلال إقامة حملات إعلانية شاملة أو المشاركة في جلسات حوارية أو ورش عمل للمستفيدين, وتقديم الدعم في إشراك المتعافين في أندية الهواة لإكسابهم مهارات التواصل ولتعزيز الهوايات لدى المتعافين.