نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “5 آلاف” وحدة لسكان “عشوائيات جدة”
17/01/2024   10:51 م

“5 آلاف” وحدة لسكان “عشوائيات جدة”

+ = -
58

سلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وحدات سكنية لعدد من سكان الأحياء العشوائية بجدة.

الوحدات السكنية الجديدة، جرى تسليمها في مقر الإمارة بجدة، بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان طلال الخنيني؛ ليبلغ بذلك إجمالي الوحدات المسلمة لسكان عشوائات جدة 5 آلاف وحدة سكنية بنهاية عام 2023، قدمتها الوزارة وفق ما وجه به الأمر الملكي الكريم.

وكرّم الأمير سعود بن مشعل مسؤولي الجهات المشاركة في المشروع، وممثلي 60 جمعية خيرية في المنطقة، كان لها مساهماتها خلال فترة إزالة الأحياء العشوائية.

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يسلّم وحدات سكنية لعدد من سكان الأحياء العشوائية بجدة

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يسلّم وحدات سكنية لعدد من سكان الأحياء العشوائية بجدة

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يسلّم وحدات سكنية لعدد من سكان الأحياء العشوائية بجدة

وفق “أخبار 24”.

“5 آلاف” وحدة لسكان “عشوائيات جدة”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885284921.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com