“5 آلاف” وحدة لسكان “عشوائيات جدة”

سلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وحدات سكنية لعدد من سكان الأحياء العشوائية بجدة.
الوحدات السكنية الجديدة، جرى تسليمها في مقر الإمارة بجدة، بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان طلال الخنيني؛ ليبلغ بذلك إجمالي الوحدات المسلمة لسكان عشوائات جدة 5 آلاف وحدة سكنية بنهاية عام 2023، قدمتها الوزارة وفق ما وجه به الأمر الملكي الكريم.
وكرّم الأمير سعود بن مشعل مسؤولي الجهات المشاركة في المشروع، وممثلي 60 جمعية خيرية في المنطقة، كان لها مساهماتها خلال فترة إزالة الأحياء العشوائية.
وفق “أخبار 24”.