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جديد الخرج > الدكتور بلال السامرائي في ضيافة منتدى محمد بن سيف بالخرج
20/01/2024   11:57 م

الدكتور بلال السامرائي في ضيافة منتدى محمد بن سيف بالخرج

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اعده – سعود الضحوك :

حلّ الدكتور بلال بن غسان السامرائي ضيفا على منتدى الأستاذ محمد بن سيف السبيعي في مركز الضبيعة التابع لمحافظة الدلم ضمن زيارة إلى المملكة العربية السعودية في جولة تهدف للالتقاء بالأدباء والكتاب .

تحدث السامرائي عن سعادته ولقائه باخواته السعوديين وعن المواقف الكثيرة التي يلقاها في طريقه من الدعوات والعزائم في هذا البلد المضياف .

يرافقه الدكتور حذيفة السامرائي وكان في استقباله عدد من المهتمين بالأدب والاعلاميين الذين تداولوا العديد من الموضوعات الشيقة والمفيدة ، لاسيما ما يتميز به الدكتور بلال من تأليف العديد من الكتب المرجعية .
وفي الختام قدم صالون سارة الثقافي عددا من الاهداءات والمطبوعات والتقطت الصور التذكارية ، ودوّن في سجل الزيارات كلمة بهذه المناسبة .

كما تم نشر بعضا من اللقاء على الرابط :

الدكتور بلال السامرائي في ضيافة منتدى محمد بن سيف بالخرج

جديد الخرج
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