ضوابط لـ”معالجة” المصانع خارج الأراضي “المخصصة”

شملت توجيهات معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، المصانع القائمة حالياً الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية، والمصانع التي ستقام مستقبلا.
ونص القرار على معالجة وضع المصانع القائمة حالياً الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية، من خلال تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزارة الصناعة والثروة المعدنية وعضوية ممثلين مـن: وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والميـاه والزراعة، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير، على ألا تقل مرتبتهم عن المرتبة (14) أو ما يعادلها، وللجنة دعوة مـن تـراه مـن الجهات الأخـرى حـال الحاجة.
وتتولى اللجنة استكمال حصر جميع المصانع والمنشآت الممارسة للأنشطة الصناعية، الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي (للأنشطة الصناعية)، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل منشأة، ومن ذلك: موقع المنشأة، وطبيعة نشاطها، وتراخيص إنشائها وتشغيلها، والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية المترتبة على تشغيلها، والاستخدام المخصص للأرض المقامة عليها، وغيرها من المعلومات التي ترى اللجنة أهميتهـا بحسب النشاط والتوجهات التخطيطية المستقبلية لاستخدامات الأراضي والمشاريع التنموية في المنطقة.
وتقوم اللجنة بدراسة حالة كل منشأة – واقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي- على حدة في ضوء المعلومات المتاحة، واقتراح التوصيات حيال استمرارها في موقعهـا ومنحهـا التراخيص بوصفها منشأة صناعية، والعمل على اقتراح وتصحيح استعمال الأرض المقامة عليها، والتأكد من انطباق المعايير الصحية والبيئية على المنشأة، وما تراه اللجنة من معالجات أو إغلاق للمنشأة، وتتولى كل منشأة التكاليف المالية المترتبة على الدراسات البيئية لذلك.
وترفع اللجنـة توصياتها ومقترحاتهـا حيـال كـل منشأة تمارس نشاطاً صناعياً خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات والمقترحـات، وإشـعـار كـل منشأة بالترتيبـات الواجـب اتخاذهـا ومتابعة ذلك، ويكون عمل اللجنة المركزية وفقا للمعايير والتوجهات الأساسية (المرافقة)، على أن تأخذ اللجنة في الاعتبار عند أدائها لأعمالها المعايير البيئية. وللجنة الاستعانة بمن تراه للقيـام بـأي مـن المهمـات المكلفة بها.
وفيما يخص المصانع التي ستقام مستقبلاً، أكد القرار على قيام الوزارات والجهات الحكومية، التي لها صلاحية تخصيص استخدامات الأراضي والمواقع الواقعة تحت إشرافها ، بتخصيص أراض ومواقع للاستخدام الصناعي بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتقـوم الـوزارات والجهات الحكومية، ذات العلاقة بالاستثمار الصناعي أو التي ترخص لأنشطة صناعية ضمن نطاقها، بتزويد وزارة الصناعة والثروة المعدنيـة بالطلبـات المقدمـة للاستثمار الصناعي قبـل الترخيص لها لاعتمادها.
وتضمن القرار الترخيص بإنشاء وتشغيل أي مشروع صناعي، أو ممارسة أي نشاط صناعي، يقع خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، وذلك وفق الآتي: المشروع أو النشاط الصناعي الذي ينطبق عليه تعريف (المشروع الصناعي) الـوارد في نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتوافق مع تصنيف الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) – الصادر بالأمر السامي رقم (44202) وتاريخ 25 / 9 / 1438هــ ذات الأثر البيئي المنخفض، وإذا كان المشروع أو النشاط الصناعي مرتبطاً بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي ، فيمكن الترخيص بإنشائه في المواقع التي تتوفر فيهـا تلك المواد أو المصادر، مع إلزام صاحب المشروع أو النشاط الصناعي بمراعاة المعايير البيئية والصحية وفقاً لما تقرره الجهات المختصة بذلك.
وتقوم اللجنة بوضع الاشتراطات الفنية وتحديد المشروعات والأنشطة الصناعية من الفئات الأخرى التي يمكن السماح بها داخل النطاق العمراني وخارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، وتضيف وزارة الاستثمار في تراخيص الاستثمار التي تصدرها الآتي: “على المرخص له الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتصريح البيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي”. وفق “أخبار 24”.
كما تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ، بإبلاغ وزارة الاستثمار في حال عدم حصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الصناعي من الوزارة أو التصريح البيئي من المركز، لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه بناء على نظام الاستثمار التعديني، كما يلغي هذا القرار، قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 5 /6 / 1434هـ.