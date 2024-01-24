إجراءات أمنية مبكرة لأمن “الحج”

طلبت الهيئة العامة للنقل من منشآت القطاع الخاص الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة في وقت مبكر لضمان توفير الأمن والسلامة لكافة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1445هـ.
وتضمنت التعليمات الموجهة لمنشآت النقل في القطاع الخاص إجراءات نقل واستخدام المواد المتفجرة خلال موسم الحج، والبدء في تنفيذ الإجراءات الأمنية المعتادة لمنع أي حوادث مخلة بأمن هذه المهمة، ومنها إيقاف استيراد و تصدير ونقل واستخدام أي المواد المتفجرة بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الفترة من يوم 20 / 11 / 1445هـ إلى يوم 20 / 12 / 1445هـ، وإيقاف استيراد وتصدير ونقل واستخدام المواد المتفجرة لباقي مناطق المملكة الأخرى خلال الفترة من 30 / 11 / 1445هـ حتى 20 / 12 / 1445هـ.
كما تضمنت الإجراءات استمرار العمل باستخدام المتفجرات في جميع مناجم الذهب والتنقيب عن النفط دون توقف، وقيام الجهات المختصة بالأمن العام بإجراء مسح ميداني للمشاريع التي استخدمت بها المتفجرات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة للتأكد من سلامة المواقع وإعداد التقارير اللازمة بذلك. وفق “أخبار 24”.
ونصت الإجراءات على تولي وزارة الدفاع تغطية المنافذ الجوية والبرية والبحرية للمملكة بعناصر من المختصين في إبطال المتفجرات اعتباراً من يوم 1 / 11 / 1445هـ حتى يتم إقفال المنافذ أمام الحجاج، وتولي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تكثيف عمليات التفتيش الجمركي على الحجاج ومصادرة أي مواد محظورة يتم جلبها معهم إلى المملكة.