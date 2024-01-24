“المملكة آرينا” يستقبل جميع مباريات الهلال

علمت مصادر صحفية خاصة أن ملعب “المملكة آرينا” سيستضيف جميع مباريات نادي الهلال المقبلة في مختلف المسابقات “دوري روشن وكأس الملك والسوبر وأبطال آسيا”.
وأوضح المصدر أن جميع مباريات الهلال المجدولة على أرضه ستقام في الملعب الجديد الخاص به “المملكة آرينا” والذي سيُفتتح رسمياً في 29 من يناير الجاري بمواجهة الهلال وإنتر ميامي الأمريكي في انطلاقة بطولة كأس موسم الرياض.
وأفاد المصدر أنه لم يتَبق فقط سوى الإجراءات الشكلية والروتينية لاعتماد إقامة المباريات الرسمية فيه، وأن هذا الأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً.
وحول إصدار إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول مباريات الجولات القادمة “من 20 إلى 24” من دوري روشن، ووضع مباريات الهلال في ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض قال: “طبيعي أن تفعل إدارة المسابقات ذلك لأنه لم يردها عند إصدار الجدول ما يفيد بنقل مباريات الفريق الهلالي إلى Kingdom Arena ، لكن سيلعب الهلال مبارياته التي ستكون على أرضه في ملعبه الجديد”. وفق “سبورت 24”.