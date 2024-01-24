نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > مانشيني: تصريحاتي السابقة فُهمت بشكل “خاطئ”
24/01/2024   5:00 م

مانشيني: تصريحاتي السابقة فُهمت بشكل “خاطئ”

+ = -
56

شدد المدير الفني للمنتخب السعودي، روبرتو مانشيني على أن الهدف الأساسي للأخضر هو الوصول للمباراة النهائية لكأس آسيا.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي: “هدفنا الوصول للنهائي. لم أقل إن السعودية غير مرشحة للنهائي. تصريحاتي السابقة فُهمت بشكل خاطئ”.

وأوضح: “قلت إن هناك منتخبات أعلى تصنيفًا وتم تداول ما قلت بشكل خاطئ. جميع مبارياتنا صعبة ولا توجد مباراة سهلة”.

وتابع: “هدفنا الفوز، في هذه البطولة إذا أردت الذهاب بعيداً عليك الفوز، لا نعرف مبارياتنا القادمة، هدفنا الفوز دائماً”.

وشدد: “نحاول أن نسجل، نعمل على التحسن، تحصلنا على مزيد من الفرص، نعمل على التحسين في خط الهجوم”.

وأتم: “لدينا لاعبون يافعون ولدينا لاعبون مهمون وبارزون، سنعمل على استثمار الكثير من الأسماء في هذه البطولة”.

ويستعد الأخضر لمواجهة تايلاند يوم الخميس على استاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا 2023 . وفق “سبورت 24”.

مانشيني: تصريحاتي السابقة فُهمت بشكل “خاطئ”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885285622.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com