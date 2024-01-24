مانشيني: تصريحاتي السابقة فُهمت بشكل “خاطئ”

شدد المدير الفني للمنتخب السعودي، روبرتو مانشيني على أن الهدف الأساسي للأخضر هو الوصول للمباراة النهائية لكأس آسيا.
وقال مانشيني في مؤتمر صحفي: “هدفنا الوصول للنهائي. لم أقل إن السعودية غير مرشحة للنهائي. تصريحاتي السابقة فُهمت بشكل خاطئ”.
وأوضح: “قلت إن هناك منتخبات أعلى تصنيفًا وتم تداول ما قلت بشكل خاطئ. جميع مبارياتنا صعبة ولا توجد مباراة سهلة”.
وتابع: “هدفنا الفوز، في هذه البطولة إذا أردت الذهاب بعيداً عليك الفوز، لا نعرف مبارياتنا القادمة، هدفنا الفوز دائماً”.
وشدد: “نحاول أن نسجل، نعمل على التحسن، تحصلنا على مزيد من الفرص، نعمل على التحسين في خط الهجوم”.
وأتم: “لدينا لاعبون يافعون ولدينا لاعبون مهمون وبارزون، سنعمل على استثمار الكثير من الأسماء في هذه البطولة”.
ويستعد الأخضر لمواجهة تايلاند يوم الخميس على استاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا 2023 . وفق “سبورت 24”.