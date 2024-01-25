تدريب “عن بُعد” لسائقي النقل العام

حددت الهيئة العامة للنقل متطلبات الاختبار والتأهيل المهني لسائقي الشاحنات، والحافلات، والأجرة ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري من خلال مراكز مختصة بذلك، وألزمتها بعدد من المتطلبات من بينها توفير خيار تنفيذ عمليات التدريب عن بُعد عند الحاجة بعد موافقة الهيئة، على أن يتم تشغيل الكاميرات طوال فترة التدريب، ومتابعة تفاعل وحضور المتدربين.
وتضمنت متطلبات التدريب التي حددتها الهيئة، في مشروع طرحته على منصة “استطلاع”، أن تقدم مراكز التدريب البرامج التدريبية بكفاءة وجودة عالية، وبعدة لغات وبحد أدنى اللغة العربية، والإنجليزية، والأردو، بجانب ألا يزيد عدد المتدربين في القاعة الدراسية الواحدة على 20 متدرباً بحد أقصى، مع وضع آلية للتسجيل ومتابعة التزام وحضور المتدربين، وتوفير 3 ثلاث قاعات دراسية بحد أدنى.
كما ألزمت الهيئة مراكز اختبار الكفاءة المهنية للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري بعدة متطلبات منها توفير الاختبارات بعدة لغات وبحد أدنى اللغة العربية، والإنجليزية، والأردو، وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة لإجراء الاختبارات العملية والتطبيقية، وإجراء الاختبارات حضورياً، وأن تكون إلكترونية محوسبة، وتحديد مواعيد الاختبار بجانب تحديد آلية مراقبة وإدارة سير الاختبارات والتي تتمثل في المسافة الفاصلة بين المتقدمين، منع الأجهزة المحمولة، عدم السماح بتصوير الاختبارات، إلخ، بجانب إصدار شهادة الكفاءة المهنية عند اجتياز المتقدم للاختبار بنسبة 60%، مشترطة على المتقدم للاختبار أن يحمل إثبات هوية ساري المفعول، بجانب إتمام الدورة التدريبية في أحد مراكز التدريب والتأهيل المعتمدة من قبل الهيية، أو الحصول على شهادة المطابقة الصادرة من الهيئة للدورات التدريبية التي تم إكمالها قبل تاريخ نفاذ هذه الشروط والإجراءات. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الهيئة أنه لا يجوز الجمع بين نشاط التأهيل والتدريب ونشاط الاختبار، موضحة شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري، منها استيفاء عدة مسوغات منها طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط التدريب ساري المفعول، وترخيص لمزاولة نشاط التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ساري المفعول، وضمان مالي باسم الهيئة بمبلغ وقدرة 100 ألف ريال.
كما تضمنت الشروط توفير مركز مناسب في المدينة محل الاعتماد وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، بجانب الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها، وسداد الغرامات المالية، وسداد المقابل المالي، على أن يتم استيفاء هذه الشروط خلال 60 يومـًا من تاريخ تقديم الطلب، وبعدها يصدر الاعتماد من الهيئة أو من تخوله باسم المنشأة لمدة سنة واحدة.