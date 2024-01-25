“تنفيذ” مشروعات مياه بـ 26 مليوناً في “نجران”

نفذت شركة المياه الوطنية، ممثلة بوحدة أعمال نجران بالقطاع الجنوبي المرحلة الثانية في مشروع شبكات مياه الشرب بالمنطقة بمبلغ يقارب 26 مليون ريال، وذلك لرفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز بنيتها التحتية في جميع مناطق المملكة، ورفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.
وأوضحت الشركة أن المرحلة الثانية شملت تنفيذ أعمال شبكات وخطوط مياه بأقطار مختلفة بطول إجمالي تجاوز 133 ألف متر طولي؛ لإيصال خدمات المياه إلى أحياء متفرقة بمدينة نجران منها حي الخالدية – حي الضباط.
وأكدت الشركة حرصها المتواصل على تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية لرفع كفاءتها التشغيلية، وتوفير أفضل الخدمات لعملائها، وتطبيقها أعلى المعايير والمواصفات لتنفيذ مشاريعها، بما يضمن كفاءة خدماتها المقدمة للمستفيدين، داعية عملاءها في حيي الخالدية والضباط بمدينة نجران لطلب الخدمة عبر قنواتها الرسمية. وفق “أخبار 24”.