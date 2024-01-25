النفط فوق الـ”80″ دولاراً

واصلت أسعار النفط صعودها مع تداول خام برنت فوق 80 دولاراً للبرميل؛ بسبب المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية والأنباء عن حزمة تحفيز اقتصادي صينية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً أو 0.6 % لتسجل عند التسوية 80.04 دولار، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا أو 1.0 % إلى 75.09 دولار للبرميل.
وارتفع عقد أقرب استحقاق لشهر مارس لخام برنت بمقدار 40 سنتاً ليصل إلى 79.95 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً أيضاً ليصل إلى 74.94 دولار للبرميل.
وفي وقت سابق (الأربعاء)، قال محافظ البنك المركزي الصيني “بان قونغ شينغ”، إنه سيصدر قراراً بخفض الحد الأدنى للاحتياطيات النقدية في البنوك اعتباراً من الخامس من فبراير المقبل، وهو أول خفض من نوعه هذا العام مع تعزيز صناع السياسات جهودهم لدعم التعافي الاقتصادي الهش. وفق “أخبار 24”.
وكانت مصادر في السوق نقلت عن بيانات معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 6.67 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يناير، لكن مخزونات البنزين زادت بمقدار 7.2 مليون برميل؛ ما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.