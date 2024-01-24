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رياضة > فيصل الغامدي: الأخضر على “قلب واحد”
24/01/2024   5:01 م

فيصل الغامدي: الأخضر على “قلب واحد”

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يرى لاعب المنتخب السعودي فيصل الغامدي أن الأخضر يملك فريقاً متحداً وعلى قلب واحد.

وقال الغامدي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة تايلاند: “أعمل على تطوير نفسي في كل مباراة. كلاعبين نحن على قلب واحد، وهدفنا الكأس والوصول لأبعد مرحلة”.

وعن تشبيهه بنجم الأخضر والهلال السابق أجاب: “نواف التمياط لاعب كبير وتاريخ، ولكن هو نواف التمياط وأنا فيصل الغامدي. أتمنى أن أحقق الكثير مع المنتخب السعودي”. وفق “سبورت 24”.

ويستعد الأخضر لمواجهة تايلاند يوم الخميس على استاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا 2023 .

فيصل الغامدي: الأخضر على “قلب واحد”

رياضة
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