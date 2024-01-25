نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > صيانة طريق “خريص” بالرياض
25/01/2024   12:59 م

صيانة طريق “خريص” بالرياض

+ = -
46

تبدأ أعمال الصيانة لفواصل التمدد عند تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر بالرياض، ما ينتج عنه إغلاق الجسر العلوي للقادم من الشرق والمتجه جنوباً إغلاقاً كاملاً لمدة 10 أيام ابتداءً من اليوم (الخميس).

وأوضحت أمانة منطقة الرياض، أنه سيتم تحويل حركة السير على المنحنى القادم من الشرق والمتجه جنوباً، على أن يتم إعادة فتح الحركة المرورية يوم السبت 3 فبراير المقبل.

وتأتي أعمال الصيانة الدورية تحقيقًا لاستدامة الطرق وحفاظًا على مستوى كفاءتها وعملًا على تعزيز التنقل الآمن والارتقاء بتجربة القيادة داخل المدينة. وفق “أخبار 24”.

صيانة طريق “خريص” بالرياض

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885285635.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com