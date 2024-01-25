صيانة طريق “خريص” بالرياض

تبدأ أعمال الصيانة لفواصل التمدد عند تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر بالرياض، ما ينتج عنه إغلاق الجسر العلوي للقادم من الشرق والمتجه جنوباً إغلاقاً كاملاً لمدة 10 أيام ابتداءً من اليوم (الخميس).
وأوضحت أمانة منطقة الرياض، أنه سيتم تحويل حركة السير على المنحنى القادم من الشرق والمتجه جنوباً، على أن يتم إعادة فتح الحركة المرورية يوم السبت 3 فبراير المقبل.
وتأتي أعمال الصيانة الدورية تحقيقًا لاستدامة الطرق وحفاظًا على مستوى كفاءتها وعملًا على تعزيز التنقل الآمن والارتقاء بتجربة القيادة داخل المدينة. وفق “أخبار 24”.