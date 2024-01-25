“أمطار” رعدية على معظم المناطق

حذر المركز الوطني للأرصاد، من إمكانية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة اليوم (الخميس)، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأوضح المركز أن تلك الفرصة تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان والظهر وجبل اللوز).
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت إلى الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المؤثرة على معظم مناطق المملكة؛ اعتباراً من اليوم (الخميس) وحتى (الاثنين) المقبل. وفق “أخبار 24”.