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رياضة > وزير الرياضة لـ”لاعبي الأخضر”: ثقتنا بكم كبيرة
26/01/2024   12:12 ص

وزير الرياضة لـ”لاعبي الأخضر”: ثقتنا بكم كبيرة

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أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته بتصدر المنتخب السعودي لمجموعته في منافسات كأس آسيا 2023 المقامة بالدوحة في الوقت الحالي.

وكتب وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “مبروك لصقورنا تأكيد صدارة المجموعة.. ثقتنا بكم كبيرة في القادم يا أبطال.. جمهورنا الوفي.. شكرًا لكم”.

حسم المنتخب السعودي صدارة المجموعة السادسة بعد تعادله سلبيًا أمام تايلاند في المباراة التي جرت بينهما، الخميس، في ختام منافسات دور المجموعات بكأس آسيا “قطر 2023”. وفق “سبورت 24”.

ورفع الأخضر رصيده لـ7 نقاط في الصدارة بينما حسمت تايلاند الوصافة بـ5 نقاط، ليضرب موعدًا مع كوريا الجنوبية في دور الـ 16 يوم الثلاثاء المقبل على استاد المدينة التعليمية.

وزير الرياضة لـ”لاعبي الأخضر”: ثقتنا بكم كبيرة

رياضة
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