“تفوق عربي” في آسيا.. و”نتائج محبطة” في إفريقيا

أجواء كروية بامتياز تعيشها الجماهير العربية في ظل تزامن بطولتي كأس آسيا “قطر 2023″، وكأس أمم إفريقيا “كوت ديفوار 2023”.
وما بين آسيا وإفريقيا، اختلف أداء ونتائج المنتخبات العربية في البطولتين بعد انتهاء دور المجموعات، فهناك فرق تمكنت من الصعود إلى الدور التالي بخطى واثقة وأخرى بشق الأنفس، بينما هناك فرق ودعت المنافسات مبكرًا.
وفي قارة آسيا، تمكنت 8 منتخبات عربية من التأهل إلى دور الـ 16 في حدث تاريخي بالنسبة منتخبات مثل فلسطين وسوريا اللذين تأهلا لأول مرة للدور التالي في تاريخهما.
وتأهل المنتخب القطري بعد تصدره مجموعته بـ 9 نقاط، وسوريا بعد حل ثالثًا برصيد 4 نقاط، والإمارات بعد حصده الوصافة في مجموعته بـ 4 نقاط، وفلسطين الذين كان في نفس المجموعة تأهل كأحسن أصحاب مركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضًا.
أمّا العراق تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة متفوقًا على اليابان، وكذلك البحرين تصدر مجموعته بـ 6 نقاط متفوقًا على كوريا الجنوبية، بينما المنتخب السعودي تصدر مجموعته بـ 7 نقاط بعد فوزين وتعادل.
بينما المنتخبات العربية التي ودعت كأس آسيا من الدور الأول تمثلت في كل من لبنان بعدما حل أخيرًا في مجموعته، وعمان الذي حصد المركز الثالث، لكن بنقطتين فقط لم تكن تكفي لدخول ضمن أفضل ثوالث. وفق “سبورت 24”.
بالنسبة للمنتخبات العربية في قارة إفريقيا لم تكن الأمور على أفضل نحو بعدما تأهل 3 منتخبات عربية فقط هي مصر وموريتانيا والمغرب، فيما ودع البطولة من الدور الأول كل من تونس والجزائر في مفاجأة من العيار الثقيل.
وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 بعدما حل وصيفًا في مجموعته بثلاثة تعادلات، فيما صعد منتخب موريتانيا عقب احتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وتأهل كأفضل ثوالث، فيما تصدر المغرب مجموعته برصيد 7 نقاط.