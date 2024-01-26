“توطين” تقنيات إنتاج “تقاوي” البطاطس

وقعت شركتا الجوف للتنمية الزراعية وEGG الكورية الجنوبية مذكرة تفاهم لنقل وتوطين تقنيات إنتاج تقاوي البطاطس بالمملكة لاستدامة القطاع الزراعي المحلي.
وتستهدف المذكرة – التي حضر توقيعها وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة – دعم تحول الشركات المحلية لشركات زراعية صناعية، وتصدير إنتاجها للخارج لتعزيز استدامة القطاع الزراعي بشأن الأمن الغذائي للسلع الاستراتيجية وتحسين الميزان التجاري.
ويسعى الطرفان لنقل الخبرات وتحديد علاقات العمل وآلية التنفيذ والالتزامات المستقبلية وتحديد الفرص المتاحة باستخدام الدرنات الدقيقة المستخدمة فيها تقنيات تؤدي لإنتاج التقاوي بوقت وتكلفة أقل من التقليدية وبجودة وكميات وفيرة.
يشار إلى أن تقاوي البطاطس داخل المملكة عالية الجودة وخالية من الأمراض، وتستورد بمراقبة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما يتم إنتاج تقاوي البطاطس في أوروبا كأشهر منتج ومصدر لها عالمياً.
وفق “أخبار 24”.