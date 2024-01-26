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26/01/2024   12:27 م

“أدوية الكبد” تعالج “السرطان المتعدد”

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أكدت دراسة حديثة أجريت بوحدة أبحاث الأمراض السرطانية في إسبانيا، أن الأدوية المستخدمة في علاج التهابات الكبد الفيروسية تساعد أيضاً في تحسين حالة المرضى الذين يعانون أيضاً من مرض السرطان المتعدد.

وشارك بالدراسة المنشورة بمجلة “Haematologica” الطبية، أكثر من 2500 مريض بالسرطان المتعدد وبفيروس التهاب الكبد B أو C، حيث وجد أن الذين تلقوا العلاج المضاد للفيروسات كان لديهم فرصة أعلى في الشفاء من السرطان.

ويتميز مرض السرطان المتعدد بتشكل الأورام في نخاع العظم، وهو المكان الذي ينتج فيه الدم، حيث يؤدي تجمعها في النخاع إلى تضرر العظام والعظام المحيطة بها، وظهور أعراض كفقدان الوزن والضعف العام والكسور العظمية.وفق “أخبار 24”.

“أدوية الكبد” تعالج “السرطان المتعدد”

طب وتداوي
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