“السعودية وكوريا الجنوبية” أقوى مواجهات دور الـ”16″

اكتمل عقد منتخبات ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2023 قطر، بعد انتهاء مرحلة دور المجموعات “الخميس”، حيث تأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الست، بالإضافة إلى أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.
ويشهد دور ثُمن النهائي، وجود ثمانية منتخبات عربية وهو نصف عدد المنتخبات في هذا الدور، بينما فشل منتخبا عمان ولبنان في التأهل، ويشهد الدور الإقصائي الأول، مواجهتين عربيتين؛ إذ تجمع الأولى العراق والأردن، والثانية ستكون بين قطر وفلسطين.
وتُسلط الأضواء على المواجهة القوية التي تجمع الأخضر السعودي، متصدر المجموعة السادسة، ونظيره الكوري الجنوبي، وصيف المجموعة الخامسة، وتعتبر أبرز مواجهات ثمن النهائي.
ونستعرض مباريات ثمن النهائي فيما يلي:
الأحد 28 يناير2024
أستراليا: إندونيسيا
طاجيكستان: الإمارات
الإثنين 29 يناير2024
العراق: الأردن
قطر: فلسطين
الثلاثاء 30 يناير 2024
أوزبكستان: تايلاند
السعودية: بكوريا الجنوبية
الأربعاء 31 يناير2024
البحرين: اليابان
إيران: سوريا
وفق “سبورت 24”.