“أدوية السكري” تقي من “أمراض الكبد”

أكّدت دراسة حديثة أُجريت بمعهد “كارولينسكا” بالسويد، أن بعض أدوية السُكري الشائع استخدامها لإنقاص الوزن؛ تعمل على الوقاية من أمراض الكبد المزمنة عند استخدامها على المدى الطويل.
ولفتت الدراسة المنشورة بدورية “Gut” الطبية، إلى أن عقاري “Ozempic” و”Wegovy” المستخدمين لإنقاص الوزن، يعملان على التقليل من فرصة الإصابة بأمراض خطيرة كتليف الكبد وسرطان الكبد.
وأضافت أن تلك الأدوية المخصصة لمرضى السكري من النوع الثاني تحتوي على منبهات “GLP1″، وهي نوع من الببتيدات المشابهة للغلوكاجون، والتي ثبتت فعاليتها في إنقاص الوزن بشكل ملحوظ وتشهد إقبالاً عالمياً حتى من غير المرضى.وفق “أخبار 24”.