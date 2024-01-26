“الأعلى مشاهدة” بين الأطفال في “2023”

أظهر تقرير منصة “Qustodio” السنوي لعام 2023، زيادة في عدد الساعات التي يقضيها الأطفال والمراهقون على تطبيقات التواصل الاجتماعي ومنصات البث التلفزيوني.
وأفاد التقرير، وفقاً لموقع “techcrunch” التقني، أن تطبيقي “يوتيوب” و”يوتيوب كيدز” حظيا بأكبر نسبة مشاهدة بين الأطفال حول العالم بلغت 60%، تلاهما تطبيق “تيك توك” بنسبة 40%.
وأضاف أن الثورة في أدوات الذكاء الاصطناعي كان لها بالغ الأثر على المدة التي تقضيها تلك الفئة العمرية على الإنترنت، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين جربوا روبوت الدردشة “شات جي بي تي” 20% من العدد الإجمالي.وفق “أخبار 24”.