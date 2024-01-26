“مانشيني”: لكي تكون بطلاً يجب أن تواجه “الأقوياء”

أبدى مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي “روبرتو مانشيني”، سعادته بتأهل الأخضر للأدوار الإقصائية من بطولة كأس آسيا 2023.
عملنا من أجل الفوز وسنحت لنا الكثير من الفرص
وانتهت مواجهة الأخضر ونظيره منتخب تايلاند بالتعادل من دون أهداف “الخميس”، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، ليحسم المنتخب السعودي صدارة ترتيب المجموعة السادسة بـ 7 نقاط.
وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي: “عملنا من أجل الفوز وسنحت لنا الكثير من الفرص لكن لم ننجح في التسجيل، وكانت بعض نتائج البطولة غريبة، ولكن هذا واقع كرة القدم، ثم إن ركلة جزاء كان من المفترض أن يسددها سالم الدوسري أو عبد الرحمن غريب، ولكن تحدث مثل هذه الأمور داخل الملعب؛ فاللاعبون قرروا أن يسددها عبد الله رديف”.
وأضاف: ” قمنا بستة عشرة تسديدة على المرمى وسيطرنا بنسبة ما يقارب الـ 70% على المباراة.. آمل أن لا يتكرر ما حدث، وأن ننجح في التسجيل في المباريات القادمة”.
وخص مانشيني اللاعب طلال حاجي، بالإشادة قائلاً: “طلال لاعب شاب ولديه كل المقومات المميزة، وسيكتسب خبرة كبيره معنا وأتوقع له مستقبلاً رائعاً”.وفق “أخبار 24”.
وتابع المدرب الإيطالي حديثه ” المنتخب الكوري الجنوبي، فريق ممتاز ولديه لاعبون ينشطون في أوروبا، سنسعى للفوز وهم أيضاً يسعون للفوز وهي مباراة من 90 دقيقة، وسنركز على مواجهة كوريا الجنوبية.. وحينما تريد أن تكون بطلاً يجب أن تواجه الأقوياء دائمًا”.
واختتم: “ينبغي علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، وأرى أن الجمهور السعودي يقوم بواجبه على أكمل وجه، فهو يحفز اللاعبين، خصوصاً وأن الأخضر يلعب بجدية لتحقيق الفوز ولا مجال للتهاون والتراخي في مثل هذه المباريات”.