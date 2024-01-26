“95 دولة” استفادت من “سلمان للإغاثة”

يُشكل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واجهة حضارية للمملكة في ميدان العمل الإنساني الدولي بعد أن وصل دعمه إلى 95 دولة عبر أكثر من 2.6 ألف مشروع، شملت مختلف قطاعات الدعم الإنساني بقيمة إجمالية تجاوزت 6.5 مليار دولار أمريكي.
وأكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة خلال احتفاء المركز بفعاليات اليوم المفتوح بحضور عدد من قيادات المركز ومنسوبيه، أن المركز يحظى بدعم ومتابعة دقيقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المركز تميز بسرعة استجابته للأحداث الإنسانية في عام 2023 سواء في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا أو الأزمة الإنسانية في السودان أو قطاع غزة، مبينا أن المركز توسع في كل مجالات الدعم الإغاثي وحجم المساعدات التي قدمتها المملكة للدول المستفيدة.
ولفت إلى أن المركز حرص على بناء خطة استراتيجية نموذجية لتواكب التطلعات، إضافة إلى عمله لإعداد خطة إعلامية تبرز جهوده الدولية، والعناية بالبحوث والدراسات الإنسانية، وتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة والتوسع في الأتمتة في مرافق المركز وفروعه.