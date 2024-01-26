“أمطار رعدية” ورياح نشطة بمعظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية.
وأشار المركز إلى أن تلك الحالة تمتد إلى إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك “علقان – الظهر – جبل اللوز”، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، خاصة على أجزاء من غرب ووسط المملكة.
وبيّن أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كلم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كلم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. وفق “أخبار 24”.
وتابع بأن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كلم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كلم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.