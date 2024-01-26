الأهلي يبحث تنظيم الصفوف في “كأس تحدي دبي”

يسعي النادي الأهلي لتنظيم صفوفه خلال مشاركته في كأس تحدي دبي 2024، والاستفادة بالشكل الأمثل من المواجهات قبل استئناف المنافسات المحلية والقارية.
وتنطلق اليوم منافسات كأس تحدي دبي لبطولة كرة القدم 2024 بمشاركة فرق آسيوية وإفريقية في الفترة من 26-28 يناير 2024.
ويشارك في كأس تحدي دبي 4 فرق من: السعودية، ومصر، والمغرب، والصين، وسيتنافسون على ملاعب استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي.
وستقام المباراة الافتتاحية مساء اليوم الجمعة بين الزمالك المصري ونادي الرجاء الرياضي المغربي، وبالنسبة لنادي الأهلي فإنه سيواجه غدًا، السبت، فريق ووهان ثري تاونز الصيني. وفق “سبورت 24”.
يشهد كأس دبي للتحدي 2024 مشاركة كل فريق في مباراتين بدءاً من المرحلة نصف النهائية، ويتنافس الفريقان الخاسران على المركز الثالث، بينما يسعى الفريقان الفائزان للحصول على اللقب خلال المباراة النهائية.