مهرجان “الزهور” بالقطيف يستقطب آلاف الزوار

شهد مهرجان الزهور الثالث، الذي نظمته أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة القطيف، بمتنزه سيهات، 158 فعالية متنوعة، حوّلته إلى كرنفال ترفيهي وتوعوي قصده الآلاف من المواطنين والمقيمين.
وقدم المهرجان العديد من البرامج والمسابقات بشكل يومي؛ بهدف ترفيه الأسرة والطفل للمواءمة مع شرائح المجتمع المختلفة، حيث تفاعل أطفال المهرجان مع المسار السياحي، وأركان قراءة القصص الجماعية، وعمل التجارب الممتعة.
وتضمن ورشا فنية بعنوان عجلة الأفكار، وكرة أنت وحظك، وركن الفن الحر، وممر سعادة الذي يتضمن عدة فعاليات كزراعة الورود، والرسم على الوجوه، والحناء، والتلوين، والتصوير.
ونجحت عروض الفنون الشعبية “الليوة”، في جذب وتفاعل الزوار، حيث تبدأ الفرقة عروضها متجولة في ساحات أرض المهرجان، ووسط باقة الزهور ويتفاعل الزوار مع “عازف العود”، وأتيحت الفرصة للموهوبين والمتميزين لإظهار مهاراتهم.
من جانبها أكدت أمانة الشرقية، حرصها على المشاركة المجتمعية بخلق أفكار متنوعة، وتطوير النمط الحياتي للمجتمع، وبث روح البهجة بين الزوار، وتقديم الخدمات المساندة وفق معدلات عالية الجودة بما يضمن تحقيق المتعة والفائدة لزائري المهرجان.
وأشارت إلى أن المهرجان يضم عدداً من الفعاليات المتنوعة، كأنشطة الحرف والصناعات اليدوية، وفعاليات شعبية، إلى جانب فعاليات مخصصة للأطفال والأمسيات الفنية، وأنشطة التشجير والزراعة، إضافةً إلى عدد من المطاعم والمقاهي المميزة.
وفق “أخبار 24”.