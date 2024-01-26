“واتساب” يحمي الحسابات بـ”مفاتيح المرور”

يعمل تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، على إتاحة ميزة “كلمات المرور” المعروفة بـ “Passkey” لإضافة طبقة حماية أخرى للحسابات، وذلك عبر التحديث المستقبلي للتطبيق الخاص بأجهزة iOS.
وتلغي الميزة الجديدة، وفقاً لموقع “wabetainfo” المتخصص، الحاجة إلى الرمز المكون من 6 أرقام للوصول إلى الحساب، حيث سيتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول باستخدام طرق المصادقة الحالية، مثل Face ID أو Touch ID أو رمز مرور الجهاز.
كما يمكن للمستخدمين إلغاء الميزة بسهولة من خلال الإعدادات، وذلك في حالة الرغبة في الاكتفاء برمز المرور المكون من 6 أرقام، ما يضمن لهم التحكم في تفضيلاتهم الأمنية وتكييف طريقة تسجيل الدخول بناءً على احتياجاتهم وظروفهم الخاصة. وفق “أخبار 24”.