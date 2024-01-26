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رياضة > مانشيني يمنح لاعبو “الأخضر” فترة حرة
26/01/2024   7:38 م

مانشيني يمنح لاعبو “الأخضر” فترة حرة

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  استأنف المنتخب الوطني صباح اليوم الجمعة برنامجه الإعدادي في مقر إقامته في الدوحة.

واكتفى ميدانيًا المدير الفني “روبرتو مانشيني” بحصة استشفائية في النادي الصحي؛ استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس آسيا 2023.

على صعيد متصل، اكتفى اللاعب “حسان التمبكتي” بتمارين خاصة برفقة المعد البدني.

من جهة أخرى، منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد الحصة الاستشفائية، على أن يكون التجمع مجددًا مساء اليوم في مقر المعسكر في العاصمة القطرية الدوحة. وفق “سبورت 24”.

ويواصل “الأخضر” استعداداته يوم غدٍ السبت بحصة تدريبية على “ملاعب أسباير”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

مانشيني يمنح لاعبو “الأخضر” فترة حرة

رياضة
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