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رياضة > رسمياً.. موسيماني مدرباً لـ”أبها”
26/01/2024   7:38 م

رسمياً.. موسيماني مدرباً لـ”أبها”

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أعلن نادي أبها، المنافس في دوري يلو، التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيستو موسيماني لإدارة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونشر نادي أبها، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، فيديو يرحب فيه بالتعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي الشهير، معلقًا: “من بلاد البافانا.. إلى زعيم الجنوب”.

كان المدرب الجنوب إفريقي نجح في قيادة الأهلي للتتويج بلقب دوري يلو في الموسم الماضي، وبعدها رحل لقيادة فريق الوحدة الإماراتي.

يعتبر موسيماني من الأسماء المعروفة في عالم التدريب في قارة إفريقيا في ظل إنجازاته مع فريقي صن داونز الجنوب إفريقي، والأهلي المصري. وفق “سبورت 24”.

رسمياً.. موسيماني مدرباً لـ”أبها”

رياضة
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