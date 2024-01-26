ختام مهرجان “المؤسس” للإبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حضر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة بالصياهد.
شهد أمير الرياض عرض الإبل الفائزة في المهرجان، ثم شاهد والحضور عرضاً مرئياً حول المهرجان، وقُدمت فقرة شعبية تحاكي طبع الإبل، ثم تشرف ملاك الإبل الفائزة بتسلم جوائز المراكز الفائزة في جميع الألوان وفئات الجائزة من الأمير فيصل بن بندر.
عقب ذلك ألقى الشاعر تركي الميزاني قصيدة شعرية، ثم قُدمت فقرة شعبية بعنوان (الهوبال).
من جهته، ثمّن عضو مجلس إدارة نادي الإبل فواز المحرج، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس إدارة النادي، رعاية خادم الحرمين الشريفين، لحفل ختام المهرجان الذي جاء تحت شعار “عز لأهلها”، مقدماً الشكر لأمير المنطقة على حضوره وتشريفه الحفل. وفق “أخبار 24”.
وقال المحرج إن “حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبتوجيهات ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل، قامت بدعم قطاع الإبل بإنشاء مؤسسات ومبادرات وبرامج ومهرجانات ينافس بعضها بعضاً في خدمة هذا الإرث التراثي والثقافي العريق”، بدأت بتأسيس نادي الإبل، ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ومهرجانات المناطق للإبل، والمنظمة الدولية للإبل، ومنظومة اقتصاديات الإبل، وتسجيل الإبل في التراث العالمي.