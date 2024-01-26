اعتماد “الزيّ الموحَّد” لسائقي الحافلات

اعتمدت الهيئة العامة للنقل، الزيّ المخصص للسائقين في أنشطة النقل بالحافلات، ويشمل القرار النقل المتخصص، وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي، على أن يسري ابتداءً من 27 إبريل 2024م، ليصبح هذا الزي متطلباً أساسياً لممارسة هذه الأنشطة، وفقاً لأحكام اللوائح المنظمة لأنشطة النقل بالحافلات.
ووَفْق الهيئة فإن الزيّ الموحَّد لسائقي الحافلات الرجال إما أن يكون الزي الوطني مع حذاء، ويمكـن للسـائق ارتـداء الشـماغ/ الغترة أو القبعة من عدمه، شريطة أن تكون القبعة باللون الأسود، وإما أن يكون قميصا موحدا بأكمام طويلة ولون أزرق مع بنطال طويل وحزام وحذاء باللون الأسود.
أما بالنسبة للنساء فإن الزي الموحد هو إما أن يكون عباءة مع حذاء ويمكن للسـائقة ارتداء غطاء الرأس أو القبعـة مـن عدمه، شـريطة أن تكون القبعة باللون الأسود، وإنما يجب أن يكون قميصا موحدا بأكمام طويلة ولون أزرق مع بنطال طويل وحزام وحذاء باللون الأسود. وفق “أخبار 24”.
وأفادت الهيئة بأنه بإمكان المنشآت تطوير زي خاص بها، بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة، على أن يتكون من قميص بأكمام طويلة أو قصيرة، وبنطال طويل، وحزام، وحذاء، كما يمكن للسائقين أو السائقات ارتداء القبعة شريطة أن تكون مطابقة للون القميص.
وبيَّنت الهيئة أن الالتزام بالزّي المخصص للسائقين سيسهم في تعزيز جهود الهيئة التطويرية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة في قطاع النقل بالحافلات، وتحسين المظهر العام والانطباع الإيجابي عن هذه الخدمات الحيوية، وارتباطها المباشر بشرائح المجتمع كافَّة، وكذلك السياح وزوار المملكة.
وأكدت أن ذلك يأتي ضمن مجموعة من مراحل التحديث والتحسين الدوري والمستمر على أنشطة وخدمات النقل بالحافلات، ومن ذلك المواصفات الفنية لحافلات نقل الركاب، واشتراط العمر التشغيلي لتلك الحافلات، وبقية الاشتراطات الواردة في اللوائح التنظيمية لهذه الأنشطة؛ التي تراعي جميع جوانب التطوير والتحسين.
وأشارت إلى حرصها الدائم والمستمر على ما يخدم المستفيدين ويواكب تطلعاتهم، والسعي الحثيث لتحقيق أعلى معايير الجودة ومعدلات الرضا لدى مستفيدي خدمات النقل في المملكة.