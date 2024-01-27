“غوغل” تتيح “توليد” الفيديو بـ”الذكاء”

أطلقت شركة “غوغل” الأمريكية، نموذج الذكاء الاصطناعي الأحدث “Lumiere”، الذي يحول النصوص والصور إلى مقاطع فيديو واقعية مع إمكانية تحريرها عند الطلب.
وأوضحت الشركة عبر مدونتها الرسمية، أن النموذج الجديد صُمم لتصوير حركة واقعية ومتنوعة ومتماسكة من خلال ما أطلقت عليه بنية “Space-Time U-Net”، والتي تتيح إنشاء الفيديو بالكامل من خلال تمريرة واحدة.
وأضافت أن Lumiere يمكّن المستخدمين من إنشاء فيديو ديناميكي فوري، عبر إدخال أوصاف نصية لما يريدون رؤيته كفيديو أو كصور ورسوم متحركة، ما يوفر تجربة مميزة لكل من الهواة والمحترفين من صناع المحتوى. وفق “أخبار 24”.