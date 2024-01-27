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رياضة > مصادر : جولة جديدة لـ “النصر” في الصين
27/01/2024   10:27 م

مصادر : جولة جديدة لـ “النصر” في الصين

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علمت صحيفة محلية من مصادرها الخاصة المقربة من البيت النصراوي أن إدارة نادي النصر ممثلة في المدير التنفيذي للنادي الإيطالي غويدو قد عقدت اجتماعاً مع الشركات الصينية قبيل عودة البعثة إلى الرياض؛ لبحث تفاصيل العقد المبرم بينهما حيث يوجد شروط جزائية على الطرفين في حال إلغاء المباريات وقد اتفق الطرفان على اتفاقية جديدة على أن تُقام الجولة النصراوية في الصين في أغسطس القادم مع نفس الأندية التي كان من المفترض أن يلعب معها .

وأكدت المصادر ذاتها في تصريحات اليوم السبت على أن المدير الفني للفريق البرتغالي لويس كاسترو طالب إدارة النادي بتأمين مباريات ودية خلال الأيام القادمة بدلاً من المباريات التي كان من المفترض لعبها في الصين؛ استعداداً لمباريات موسم الرياض. وفق “سبورت 24”.

ومن جهة أخرى عاود الفريق النصراوي تدريباته عصر اليوم على ملعب النادي بتواجد جميع اللاعبين واكتفى محترف الفريق البرتغالي كرستيانو رونالدو بالجري حول الملعب ضمن برنامجه العلاجي المعد من الجهاز الطبي في النادي.

مصادر : جولة جديدة لـ “النصر” في الصين

رياضة
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