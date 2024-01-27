سقف متحرك وشاشات عملاقة.. تعرف على “المملكة آرينا” مفاجأة موسم الرياض

يستعد التحفة المعمارية ملعب “المملكة آرينا” للظهور إلى النور يوم الإثنين المقبل.
ويلعب الهلال أمام إنتر ميامي بقيادة نجمه ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022 في افتتاح الملعب.
كما يستقبل “المملكة آرينا” مباراتي النصر أمام إنتر ميامي في المواجهة المرتقبة بين ميسي وكريستيانو رونالدو يوم 1 فبراير.
وتُختتم مباريات كأس موسم الرياض بمواجهة من العيار الثقيل بين النصر والهلال على الملعب ذاته يوم 8 فبراير المقبل.
وسيكون المملكة آرينا ملعباً لنادي الهلال، وسيستقبل جميع مبارياته في مختلف البطولات بعد التوصل إلى اتفاق مع الهيئة العامة للترفيه.
ضربة البداية
جاء إعلان تشييد ملعب المملكة آرينا عن طريق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية الذي وعد بإنشاء ملعب على أعلى مستوى ويشمل أحدث التقنيات.
وبعد ذلك أعلن الهلال وصوله إلى اتفاق بشأن ملعبه الجديد وكتب عبر منصة “إكس”: “أنهى تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، وفهد بن سعد بن نافل رئيس النادي الاتفاق بشأن ملعب المملكة أرينا”.
سعة الملعب
يتسع الملعب إلى نحو 26 ألف متفرج ويضم أحدث التقنيات التي توفر تجربة متميزة للمشجعين، وهو إحدى الوجهات الرياضية المتميزة التي تم الإعلان عنها ضمن مفاجآت موسم الرياض.
وستسع المقصورة الرئيسية في هذا الملعب إلى 350 مقعداً، علماً بأنه سيضم سقفاً متحركاً وشاشات عملاقة، كما أنه سيكون مكيفاً بالكامل.
ويتميز ملعب “المملكة آرينا” بتكييف كامل وسقف قابل للتحريك، مع المدرجات القريبة من أرض الملعب وبدون مضمار، كما يتميز بأبعاده الكبيرة حيث يبلغ طوله 105 أمتار والعرض 68 مترًا والارتفاع 47 مترًا.
مواصفات عالمية
وتم تجهيز ملعب المملكة آرينا بمواصفات عالمية، حيث استُقدمت أجهزة تقنية ضوء الشمس البديل “الاصطناعي” من هولندا للحفاظ على زراعة الملعب.
كما تم استخدام النقل الجوي رغم التكلفة العالية، وأنظمة ري حديثة من هولندا؛ ليصبح من أوائل الملاعب في المنطقة التي تستخدم مثل هذه الوسائل الحديثة.
وكشف تركي آل الشيخ عن عدد من المزايا في الملعب، قائلاً: “كاميرا الجسم مع الصوت بنحاول نستخدمها في كأس موسم الرياض متردد أحطها للبليهي”، ليرد عليه مدافع الهلال: “أنا جاهز يا طويل العمر”.
ونشر آل الشيخ لقطات فيديو لعمليات تصوير، معلقًا: “إنه نوع جديد من الدرون سنستخدمه في كأس موسم الرياض أشاركم فيه وهو FPV، مضيفًا أنه سيكون هناك كاميرا سينمائية يتم استخدامها لأول مرة في كأس موسم الرياض نوعها sony venice 2 للحصول على تجربة مختلفة، متمنيًا أن تحوز على إعجاب الجماهير.
الظهور للنور
سيستضيف ملعب المملكة أرينا بطولة كأس موسم الرياض الذي سيقام بمشاركة كل من الهلال والنصر من السعودية وإنتر ميامي الأمريكي.
وستقام البطولة بنظام الدوري، ستكون المواجهة الأولى بين الهلال وإنتر ميامي، والثانية بين النصر وإنتر ميامي، بينما اللقاء الأخير بين النصر والهلال، متمنيًا أن يكون الفائز سعوديًا في النهاية. وفق “سبورت 24”.