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28/01/2024   8:28 ص

أداة لحماية الصور من “الذكاء”

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طوّر تقنيون من جامعة “شيكاغو” الأمريكية، أداة جديدة قادرة على “تسميم” بيانات الصور، ما يعطّل نماذج الذكاء الاصطناعي عن عرضها في نتائج توليد الصور.

واستوحى التقنيون، وفقاً لموقع “techcrunch” التقني، فكرة الأداة التي تحمل اسم “Nightshade”، من حيلة شائعة في مكاتب العمل لمنع سرقة الوجبات بوضع صلصة حارة داخلها.

وتجنّب الأداة أصحاب المحتوى مشقة الدخول في قضايا الملكية الفكرية لحماية صورهم الخاصة، تزامناً مع ظهور عمليات قرصنة تخترق نماذج توليد الصور وتسرق البيانات الأصلية التي تدربت عليها تلك النماذج. وفق “أخبار 24”.

أداة لحماية الصور من “الذكاء”

مال وأعمال
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