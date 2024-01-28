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جديد المحليات > حملة لإزالة “الملصقات” العشوائية بالعاصمة المقدسة
28/01/2024   4:36 م

حملة لإزالة “الملصقات” العشوائية بالعاصمة المقدسة

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أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة “معاً لتكن مكة أجمل”، لإزالة الملصقات الدعائية والإعلانية العشوائية والمخالفة من على واجهات المحال التجارية والمباني والممتلكات العامة.

وأكدت الأمانة أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري، وتعزيز النظافة العامة، والحد من الظواهر السلبية التي تشوّه المنظر العام، مشيرة إلى أنها نفذت مرحلتين سابقتين تمثلت الأولى في وضع ملصقات توعوية على السيارات التالفة والمهملة، فيما شملت المرحلة الثانية توزيع منشورات توعوية للحد من إطعام الطيور والحيوانات وإلقاء بقايا الطعام على الأرصفة بطرق عشوائية. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أنها نفذت المبادرة في شمال وشرق منطقة العتيبية بمكة المكرمة، داعية إلى الإسهام الفاعل في الحفاظ على المظهر العام، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، ومساندة جهود الأمانة في المحافظة على المظهر الحضاري للشوارع والمباني والمرافق العامة والخاصة.

حملة لإزالة “الملصقات” العشوائية بالعاصمة المقدسة

جديد المحليات
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