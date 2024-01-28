أبو جبل يدخل حسابات “الشباب”

دخل محمد أبو جبل حارس منتخب مصر ضمن حسابات نادي الشباب لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وعلم “سبورت 24″من مصادره أن أبو جبل بات مرشحا لتدعيم مركز حراسة المرمى بنادي الشباب عقب إصابة الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو بقطع في الرباط الصليبي.
وأوضحت المصادر، أن الأهلي المصري أيضا يرغب في ضم أبو جبل أيضاً بعد تعرضه حارسه الأساسي محمد الشناوي لإصابة في الكتف ستبعده حتى نهاية الموسم.
يذكر أن أبو جبل وقع على عقود انضمامه لنادي النصر أثناء النسخة الماضية من كأس إفريقيا لكن النصر تراجع عن الصفقة وتعاقد مع الكولومبي ديفيد أوسبينا، وكانت اسم اللاعب قد طرح من بداية فترة التسجيل الشتوية الحالية على عدة أندية سعودية إلا أن اصابة حارس مرمى الشباب جاءت في توقيت مناسب لحسم الصفقة.