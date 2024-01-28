“البصمة” لضبط حضور وانصراف “معلمي القصيم”

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، في تطبيق نظام البصمة، لإثبات حضور وانصراف الموظفين داخل بعض مدارس بريدة كخطوة أولى.
وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم على ضرورة تطبيق ذلك في المدارس المحددة بدءًاً من مطلع فبراير المقبل.
جاء ذلك في خطاب موجه من قسم متابعة دوام الموظفين بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، إلى مكاتب التعليم وسط وشرق وغرب بريدة والمدارس التابعة له.
وجاء في التعميم أنه انطلاقاً من توجه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم في تحويل جميع تعاملاتها إلى التعاملات الإلكترونية؛ تعمل على تحويل آلية إثبات حضور وانصراف الموظفين داخل المدارس من الورقي إلى النظام الإلكتروني عبر (البصمة). وفق “أخبار 24”.
وأشار التعميم الصادر اليوم إلى أنه سيتم تطبيق النظام بمرحلته الأولى على مدارس البنين داخل بريدة.