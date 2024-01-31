“انخفاض” أرباح “الراجحي”

انخفضت أرباح مصرف الراجحي إلى 16.6 مليار ريال بنهاية عام 2023 بنسبة 3%، مقارنة بـ 17.1 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
وأكد المصرف أن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 4.1% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار، وقابل ذلك ارتفاع في إجمالي الدخل من التمويل والاستثمار، إضافة إلى انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.7% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في صافي الدخل من التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من تحويل العملات والدخل من العمليات الأخرى. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن ذلك جاء على الرغم من انخفاض إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 4.8% نتيجة انخفاض في مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابل ذلك زيادة في مصروف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين، انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان نتيجة انخفاض الإضافات خلال الفترة بنسبة 6.5% وارتفاع المبالغ المستردة من تمويلات مشطوبة بنسبة 20.7%.