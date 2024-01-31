“المياه” تنهي توسعة خزانات بالرياض بـ “144 مليون ريال”

أنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ التوسعة الإضافية في خزانات المحطة الطرفية الشمالية الغربية الواقعة على طريق الملك خالد شمال غرب مدينة الرياض، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (144) مليون ريال؛ لترتفع بذلك السعة التخزينية للمحطة إلى 1.3 مليون م3.
وأوضحت أن المشروع تضمن تنفيذ خزان مياه أرضي استراتيجي بسعة 300 ألف م3، مبينةً أن المشروع يعمل بكامل طاقته الاستيعابية البالغة 1.3 مليون م3؛ لدعم تغذية عملائها في عددٍ من أحياء شمال مدينة الرياض ووسطها، مؤكدة أن مشروع التوسعة يأتي ضمن منظومة الخزن الاستراتيجي للمياه.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى مواكبة النهضة العمرانية الشاملة في العاصمة الرياض التي تتطلب إقامة مشاريع مائية وخدمية، وتحقيق استدامة الأمن المائي من خلال تعزيز إنتاج المياه الصالحة للشرب، ورفع كفاءة المنظومة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات المائية، وتلبية الطلب المتزايد على المياه. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الشركة أنها تواصل تنفيذ العديد من مبادراتها المتعلقة بمشاريع البنى التحتية الحيوية، والعمل على تقديم خدمات مياه مستدامة ذات جودة نوعية وفق أعلى المعايير، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق الأهداف المرجوّةِ منها بخدمة العملاء.