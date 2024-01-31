الشراء عبر الإنترنت “مُحبِط” لـ 82% من “المتسوقين”

أجرى تطبيق تابي الرائد في مجال الخدمات المالية والتسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكبر استطلاع عن التسوق في المنطقة، والذي أظهر أن 82% لديهم شعور بالإحباط عند التسوق عبر الإنترنت.
ويتيح الاستطلاع لتجار التجزئة التعرف على أحدث البيانات وأبرز التوجهات التي من شأنها أن تساعدهم في البقاء على اطلاع على أبرز توجهات قطاع التجزئة، كما تساهم في بناء استراتيجياتهم في العام 2024.
وجرى استطلاع آراء أكثر من 7.5 ألف متسوق في المملكة والإمارات، عن عاداتهم وتجاربهم في الشراء، إلى جانب استطلاع آراء خبراء من شركات رائدة في قطاع التجزئة مثل سكوات وولف (SQUATWOLF)، وليفل شوز (Level Shoes)، وبلومينغديلز (Bloomingdale’s)، وفيسيس (FACES).
أوضح الاستطلاع أن 30% من المتسوقين يشعرون بالولاء الحصري للعلامات التجارية التي تقدم لهم تجربة شراء جيدة. كما كشف أيضًا أن برامج الولاء التي تقدمها المتاجر لا تؤدي بالضرورة إلى تكرار عملية الشراء من المتجر ذاته، حيث قالت نسبة 7.7% فقط من المستهلكين إن برامج الولاء هي أحد الأسباب التي تدفعهم للتسوق من العلامة التجارية نفسها.
وأعرب 82% عن شعورهم بالإحباط مرة واحدة على الأقل عند التسوق عبر الإنترنت، وذلك بسبب عوامل مثل صعوبة تصفح المتجر الإلكتروني، وخيارات الدفع الآلي، والخطوات المتعددة لتأكيد الشراء وإتمام المعاملة، بالإضافة إلى ذلك، فمن المرجح أن يشعر المتسوقون الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة إلى 29 سنة بالإحباط بسبب بطء مواقع التسوق عبر الإنترنت بمقدار مرتين أكثر من غيرهم من المشترين؛ مما يؤكد على أهمية تقديم تجربة جيدة للزبائن عند التسوق بالأخص للمتاجر التي ترغب في استقطاب زبائن من الجيل زد “Gen-Z”.
ومن الجدير بالذكر أن المتسوقات من فئة النساء يضعن انخفاض التكلفة مقارنة بجودة المنتج على رأس أولوياتهن بنسبة أكبر من الرجال.
أوضح الاستطلاع أيضًا أن 29% من المتسوقين في السعودية يشعرون بالإحباط عند عدم توفر خدمة الشحن المجاني من قبل المواقع التجارية، كما أن 23% من المتسوقين في الإمارات يراودهم الشعور نفسه؛ مما يشير إلى أن أهمية توفر خدمات الشحن المجاني بالنسبة للزبائن في المنطقة.
التسوق في المتجر وعبر الإنترنت في آن واحد وليس أحدهما فقط
أظهرت نتائج الاستطلاع أن 78% من زبائن متاجر التجزئة يقومون بشراء منتجاتهم عبر الإنترنت بعد رؤيتها في المتجر أولًا، وذلك للمقارنة بين أسعار المتاجر المختلفة. كما أنهم يفضلون التسوق عبر الإنترنت إلا أنهم أيضًا في الحين نفسه يُقدِّرون حصولهم على نصائح من الخبراء في المتاجر مما يشير إلى رغبتهم في تجارب متعددة عند الشراء.
ويعد التسوق عبر الإنترنت وفي المتجر مكملين لبعضهما، حيث رصدت البيانات أن 45% من المشترين قاموا بشراء منتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و72% من المتسوقين يستلهمون مشترياتهم عبر الإنترنت مما يمكنهم من تحديد منتجاتهم بدقة قبل الذهاب إلى المتجر لشرائها.
ووفقًا لآراء المتسوقين فإن 60% منهم قاموا بإلغاء عمليات شراء بسبب مواجهتهم صعوبة في عملية الدفع، كما أن المتسوقين الأصغر سنًا يبدون أكثر حذرًا عند مشاركة بيانات الدفع الخاصة بهم الأمر الذي يحتم على متاجر التجزئة الإلكترونية تحفيز الشعور بالثقة لدى المستهلكين وتوضيح مستوى الأمان في مواقعهم الإلكترونية.
وقال حسام عرب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتابي: “في البيئة التنافسية الحالية لقطاع التجارة الإلكترونية، تعد المعلومات كنزًا لا يفنى. لقد قمنا بإطلاق دراستنا حول المتسوقين في الشرق الأوسط لمساعدة تجار التجزئة على فهم احتياجات المتسوقين واختياراتهم بصورة أفضل. ومن خلال هذه المعلومات التي تستند إلى أحدث البيانات يمكننا بناء بيئة التسوق عبر الإنترنت بصورة مثلى تهدف إلى إتاحة أفضل تجربة تسوق للعملاء”. وفق “أخبار 24”.
يعزز استطلاع تابي الأكبر على الإطلاق من مكانة الشركة الريادية في قطاع التجزئة وقطاع الخدمات المالية، والذي سبقه إعلان الشركة عن حصدها تسهيلاً ائتمانياً بقيمة 700 مليون دولار من جي بي مورغان، والذي يعد الأكبر من نوعه لإحدى شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.